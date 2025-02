Mano Menezes em entrevista coletiva após empate do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 03/02/2025 00:17

Rio - Sob vaias, o Fluminense deixou o gramado do Maracanã após o empate em 1 a 1 com o Boavista , neste domingo (2), pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Dos alvos de críticas, Mano Menezes foi o mais hostilizado pelos torcedores e admitiu em entrevista coletiva alguns problemas na equipe durante o duelo.

"Achei que a gente iniciou bem a partida, criando duas oportunidades cedo. Ficamos mantendo o controle da partida de um modo geral bom, mas com dificuldade de concluir, que é uma dificuldade nossa. A gente sente bastante a falta de uma escolha melhor. Tem uma ansiedade nossa, porque a equipe sabe que tem capacidade para entregar mais. Estamos jogando pouco. Esse pouco tem aumentado muito essa ansiedade da equipe, aí começa a errar, começa a criar problema, a arquibancada faz o resto porque ela quer mais", disse Mano.



Jogador também muito criticado na partida contra o time de Saquarema, Samuel Xavier, sentindo desconforto muscular, foi quem deixou tudo igual. O Tricolor reagiu muito tarde, ainda sofreu pressão na reta final e não conseguiu um placar melhor em seu retorno ao Maracanã.



"Voltamos, no segundo tempo, um pouco desatentos. Depois, melhoramos bem. Estávamos atravessando o nosso melhor momento quando tomamos o gol. Aí tudo multiplica por 10. A dificuldade, pressão externa. Tem que arriscar mais, abrir a equipe... Tivemos a infelicidade de ter a lesão de Samuel Xavier. Por isso ele estava na área para fazer o gol de empate. Mas é pouco, a gente sabe disso. Por isso vem a cobrança, vem a vaia. Vem a insatisfação", destacou o treinador.



Com o resultado, o Fluminense, com sete pontos, ficou na nona colocação a quatro pontos do quarto colocado Maricá, que abre o G-4 e ainda jogará na rodada. O próximo compromisso da equipe de Mano Menezes será na quarta-feira (5), contra o Vasco, em Brasília.



Confira outras respostas de Mano Menezes:



Ataque abaixo



"É o maior problema que estamos passando. Estamos acelerando demais o jogo. Geralmente quem faz a escolha final joga onde joga o Paulo Henrique Ganso. Onde poderia estar Renato Augusto, onde poderia estar Lima. Tomara que a situação do Ganso se resolva nos próximos dias. Lima volta a estar à disposição, provavelmente, na quarta-feira. Quando não temos esse jogador de tomada de decisão, a tendência é acelerar o jogo. Essas escolhas, quando são erradas, precipitadas, custam caro a equipe. Você perde a bola com muita facilidade. Você perde a confiança de jogar."



Minutagem baixa a Riquelme



"Riquelme joga preferencialmente pelo flanco direito, ali joga o Arias. Vamos aos poucos modificando a equipe para encaixar e ter o melhor. Os treinadores sempre querem isso. Sabemos que ele está bem, sendo decisivo quando entra. Colocamos o Isaque porque ele faz a função (de 10) e recolocamos Arias no lugar dele."