Fluminense comete erros e vê vaga na semifinal do Carioca em risco após tropeço

Keno em ação durante o jogo do Fluminense contra o Boavista. Duelo terminou empatado em 1 a 1 - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Publicado 03/02/2025 08:00

a vaga na semifinal do Carioca ficou mais distante. Rio - O reencontro do Fluminense com a torcida no Maracanã não foi como o planejado. O Tricolor cometeu erros, empatou com o Boavista por 1 a 1 , neste domingo (2), e deixou o campo sob protestos dos quase 10 mil torcedores presentes. Com o tropeço,

Desde a mudança do formato em 2021, a menor pontuação de um classificado à semifinal foi de 20 pontos. O Fluminense iniciou a rodada com seis pontos e ainda tinha 15 em disputa. Ou seja, poderia alcançar, no máximo, 21. Com o empate diante do Boavista, o Tricolor pode terminar agora com até 19 pontos.

O Fluminense venceu apenas uma vez na temporada. O jogo contra o Boavista foi o quarto do time principal no ano — também venceu a Portuguesa-RJ, empatou com o Madureira e perdeu para o Botafogo. O novo tropeço aumentou a pressão sobe o técnico Mano Menezes, que foi alvo de protestos.

Em nono lugar com sete pontos, o Fluminense terá dois clássicos pela frente. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), contra o Vasco, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 8ª rodada, e depois enfrentará o Flamengo, no sábado (8), às 16h30, no Maracanã, pela 9ª rodada.