Fábio soma 191 jogos disputados pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 03/02/2025 17:18 | Atualizado 03/02/2025 17:47

Rio - Um dos principais jogadores do Fluminense , Fábio recebeu mais uma valorização salarial devido ao seu ótimo desempenho. Os novos termos foram oficializados no fim de janeiro, de acordo com o site 'ge'.

O camisa 1 já havia ganhado um aumento quando renovou contrato com o Tricolor, em 2023. Agora, recebeu mais um aditivo por causa do destaque na última temporada e no início deste ano.Aos 44 anos, Fábio tem vínculo até dezembro e não tem interesse em deixar o Flu, apesar de sondagens do mercado. A valorização salarial também é um recado da diretoria para o goleiro, que foi colocado em patamar mais alto no elenco.