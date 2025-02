Luto - Reprodução

Publicado 03/02/2025 13:28 | Atualizado 03/02/2025 13:31

Rio - O ex-jogador do Fluminense, Lima, de 83 anos, morreu nesta segunda-feira, em Santos, após ficar hospitalizado por um mês. Ele tinha problemas nos rins e no coração. O Santos F.C., clube que o ex-meia dedicou a maior parte da sua vida, decretou luto oficial de sete dias e bandeira hasteada a meio mastro.

Um dos maiores ídolos da história santista nos deixou nesta segunda-feira (03), aos 83 anos de idade.



Antônio Lima dos Santos deixou sua marca eternizada na história do Santos FC. Foi um polivalente atleta que se propunha, com grande qualidade, atuar em qualquer posição para… pic.twitter.com/nq5rOALaDc — Santos FC (@SantosFC) February 3, 2025

Lima teve uma passagem curta pelo Fluminense em 1975. Ele fez parte do elenco do Tricolor naquele ano que foi o primeiro da Máquina. Porém, ele não teve muito espaço no grupo que tinha Rivelino como seu maior astro.

O Santos foi o capítulo mais marcante da carreia de Lima. Ele atuou no Peixe entre 1961 e 1971. Entre as conquistas, além do bicampeonato mundial e estão o bicampeonato da Copa Conmebol Libertadores da América (1962 e 1963) e a Recopa Mundial de 1968. É considerado hexacampeão brasileiro (1961, 1962, 1963, 1964, 1965 e 1968) e heptacampeão paulista (1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968 e 1969).

Depois do Peixe, Lima defendeu o Jalisco Gadalajara, do México, entre 1971 e 1974. Após isso, ele ainda atuou pelo Fluminense e pelo Tampa Bay Rowdies, dos Estados Unidos. Se aposentou pela Portuguesa Santista. Após encerrar a carreira de atleta, Lima trabalhou no Santos, como coordenador e treinador nas categorias de base.