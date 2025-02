Jenni Hermoso no julgamento do ex-presidente da federação espanhola Luis Rubiales - Thomas Coex / AFP

Publicado 03/02/2025 10:00 | Atualizado 03/02/2025 10:04

Rio - O julgamento contra o ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, começou nesta segunda-feira (3), no Tribunal Superior de Justiça de Madri, na capital espanhola. O dirigente, de 47 anos, é acusado de agressão sexual por beijar sem consentimento a jogadora Jenni Hermoso durante a cerimônia do título mundial de futebol feminino.

O julgamento ocorrerá até 19 de fevereiro. Rubiales testemunhará a partir de 12 de fevereiro e também responde por ter tentado coagir Hermoso com a ajuda de outras três pessoas. São elas: o ex-técnico da seleção feminina, Jorge Vilda, e dois ex-dirigentes da federação, Rubén Rivera e Albert Luque. A promotoria pede uma pena de prisão de dois anos e meio ao ex-presidente.

"Senti que estava completamente fora de contexto, e sabia que meu chefe estava me beijando e isso não deveria acontecer, não deveria acontecer em nenhum ambiente social ou de trabalho. Como mulher, eu me senti desrespeitada (...) Eles mancharam um dos dias mais felizes da minha ida, e é muito importante para mim dizer que em nenhum momento eu busquei esse ato, muito menos esperava por isso", disse Hermoso.

A Espanha conquistou o título mundial feminino após vencer a Inglaterra por 1 a 0, na Austrália, em 2023. Durante a entrega das medalhas, Rubiales agarrou a cabeça de Hermoso com as duas mãos e deu um beijo em sua boca, antes de soltá-la e dar dois tapinhas nas costas. O gesto viralizou nas redes sociais e gerou indignação no mundo todo.

Rubiales foi suspenso pela Fifa, mas permaneceu na presidência da Federação Espanhola por alguns meses após o episódio. Entretanto, a pressão aumentou, com direito a pedido de renúncia do governo espanhol. O dirigente finalmente renunciou ao cargo em setembro de 2023. Em sua defesa, Rubiales sempre tratou o gesto como "um selinho entre amigos".

A Promotoria, por outro lado, acredita que o beijo foi imposto a Hermoso "de forma surpreendente e sem o consentimento ou aceitação da jogadora". A acusação ainda considera que houve "atos constantes e repetidos de pressão" sobre a atleta, sua família e amigos para fazê-la justificar publicamente o beijo.

O julgamento contará com depoimentos de várias companheiras de seleção, incluindo Alexia Putellas, duas vezes vencedora da Bola de Ouro, além de executivos da federação espanhola, treinadores do masculino e feminino da Espanha e especialistas. Rubiales também está sob investigação judicial por suposta corrupção e contratos irregulares enquanto esteve à frente da RFEF desde 2018.