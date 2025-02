Samuel Pupo é um dos brasileiros que disputa o Circuito Mundial de Surfe em 2025 - WSL/Daniel Smorigo

Samuel Pupo é um dos brasileiros que disputa o Circuito Mundial de Surfe em 2025WSL/Daniel Smorigo

Publicado 03/02/2025 09:00

Rio - O mar de Pipeline, no Havaí, deu susto nos competidores neste último domingo (2). O brasileiro Samuel Pupo sofreu um acidente após cair de uma onda, perdeu os sentidos por alguns minutos e sofreu ferimentos leves, mas está bem. Nas redes sociais, o surfista garantiu que o caso não foi grave e que está em condições de disputar a fase de repescagem da etapa do Circuito Mundial (WSL).

"Resolvi postar para ninguém ter surpresa quando estiver entrando na minha próxima bateria e também dizer que está tudo bem. Foi apenas um susto. Acabei batendo o rosto nas pedras e não consegui me proteger para evitar o contato, fiquei muito atordoado por alguns minutos, mas desde então todos os sintomas foram positivos. Tenho dormido bem e sinto que estou me recuperando rápido", disse.

Samuel Pupo participava de uma sessão de treinamentos quando sofreu o acidente. Ele caiu de uma onda e bateu com o rosto no coral, perdendo os sentidos. O caso não foi tão grave em comparação com João Chianca, em 2023. Na ocasião, Chumbinho sofreu um grave acidente durante treinos no mesmo local e perdeu a temporada de 2024 do Circuito Mundial, retornando apenas neste ano.