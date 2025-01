João Chianca, o Chumbinho, é irmão de Lucas Chumbo, conhecido por pegar ondas gigantes - Divulgação / WSL

Publicado 30/01/2025 11:00

Rio - Começou a temporada de 2025 da Liga Mundial de Surfe (WSL). No primeiro dia de atividades da etapa de Pipeline, no Havaí, os brasileiros brilharam. No masculino, cinco avançaram direto para a próxima fase, enquanto outros cinco vão para a repescagem. Já no feminino, Luana Silva e Tati Weston-Webb caíram na mesma bateria, mas se classificaram.

No masculino, o destaque fica por conta dos retornos de Filipe Toledo e João Chianca ao Circuito Mundial. Bicampeão mundial, Filipinho venceu a bateria contra o havaiano Barron Mamiya e o compatriota Alejo Muniz, que disputará a repescagem. Já Chumbinho conseguiu a virada no fim sobre o australiano Ryan Callinan e avançou junto com o francês Marco Mignot.

Após conquistar dois títulos consecutivos, Filipe Toledo tirou um ano de descanso e se ausentou do Circuito Mundial em 2024. Já João Chianca, por sua vez, foi o quinto colocado do Mundial de 2023 e garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, junto com Toledo e Gabriel Medina, mas sofreu um grave acidente em Pipeline, nas férias, e perdeu a temporada.

Além de Filipe Toledo e João Chianca, também garantiram vaga na próxima fase nomes como Italo Ferreira, Edgard Groggia e Ian Gouveia. Já Yago Dora, Samuel Pupo, Miguel Pupo, Deivid Silva e Alejo Muniz foram para repescagem. E teremos confronto brasileiro na repescagem entre Yago Dora e Alejo Muniz, que caíram na mesma bateria do havaiano Jackson Bunch.

Já no feminino, Luana Silva e Tati Weston-Webb caíram na mesma bateria, mas garantiram a vaga na próxima fase da etapa de Pipeline. Luana liderou a bateria com somatório de 12.60 pontos, enquanto Tati ficou em segundo 9.16 pontos. A australiana Sally Fitzgibbons ficou em terceiro com 6.17 e terá que disputar a repescagem.

Resultado dos brasileiros no masculino:



Seth Moniz (HAV) 12.06 x Edgard Groggia (BRA) 8.73 x Yago Dora (BRA) 8.53

Kelly Slater (EUA) 9.90 x Italo Ferreira (BRA) 8.00 x Samuel Pupo (BRA) 3.90

Ian Gouveia (BRA) 11.84 x John John Florence (HAV) 11.50 x Eli Hanneman (HAV) 11.43

Connor O’Leary (JAP) 7.10 x Jake Marshall (EUA) 6.80 x Miguel Pupo (BRA) 3.53

Ramzi Boukhiam (MAR) 7.40 x Cole Houshmand (EUA) 6.14 x Deivid Silva (BRA) 5.90

Filipe Toledo (BRA) 8.57 x Barron Mamiya (HAV) 6.66 x Alejo Muniz (BRA) 6.27

Marco Mignot (FRA) 13.33 x João Chianca (BRA) 8.73 x Ryan Callinan (AUS) 8.57

Resultado das brasileiras no feminino:



Luana Silva (BRA) 12.60 x Tatiana Weston-Webb (BRA) 9.16 x Sally Fitzgibbons (AUS) 6.17