Sergio Ramos se despediu do Real Madrid com 671 jogos, 101 gols e 22 títulos Real Madrid/Divulgação

Publicado 03/02/2025 09:30 | Atualizado 03/02/2025 09:32

Rio - Sergio Ramos está de casa nova. Ídolo do Real Madrid, o zagueiro espanhol acertou com o Monterrey, do México. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, ele passará por exames médicos nesta segunda-feira (3), em Madri, e viajará em seguida para ser apresentado pelo clube mexicano.

O jogador, de 38 anos, estava livre no mercado desde que deixou o Sevilla, em junho do ano passado. O zagueiro chegou a entrar na mira de clubes brasileiros como Corinthians e Cruzeiro, mas a alta pedida salarial assustou.

No Monterrey, Sergio Ramos vai disputar o Mundial de Clubes de 2025. O clube mexicano está no Grupo E, junto com Inter de Milão, da Itália, River Plate, da Argentina, e Urawa Reds, do Japão. Atualmente, eles ocupam a décima colocação do Campeonato Mexicano.

Sergio Ramos é ídolo do Real Madrid. O zagueiro defendeu o gigante espanhol entre 2005 e 2021. Ao todo, disputou 671 jogos, marcou 101 gols e conquistou 22 títulos, incluindo quatro Ligas dos Campeões. Ele, inclusive, foi decisivo para a conquista do décimo título continental.