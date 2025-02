Gabriel Medina pega um tubo em bateria na Olimpíada de 2024 - Ed Sloane / POOL / AFP

Publicado 03/02/2025 21:59

Rio - Gabriel Medina comentará a etapa de Abu Dhabi do Circuito Mundial da WSL (Liga Mundial de Surfe) na TV Globo. A emissora confirmou que o atleta participará da transmissão da final, marcada para o dia 16 de fevereiro.

O surfista estará com o narrador Everaldo Marques e o comentarista Breno Dines. A transmissão acontecerá dentro do Esporte Espetacular.

Vale lembrar que, em janeiro deste ano, Gabriel Medina sofreu uma lesão no ombro esquerdo. Por isso, não poderá disputar a temporada 2025 da World Surf League (WSL)

A etapa de Abu Dhabi terá início em 14 de fevereiro. Os canais SporTV exibirão as baterias dos dois primeiros dias. Já as finais masculinas e femininas ficarão com a TV Globo.

O Brasil contará com 12 representantes no circuito. Estarão no masculino: Italo Ferreira; Filipe Toledo; João Chianca; Samuel Pupo; Miguel Pupo; Deivid Silva; Alejo Muniz; Ian Gouveia; Yago Dora; e Edgar Groggia. Já no feminino, estão: Tatiana Weston-Webb; e Luana Silva.