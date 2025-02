Cucho Hernández em jogo do Columbus Crew - Divulgação / Columbus Crew

Cucho Hernández em jogo do Columbus CrewDivulgação / Columbus Crew

Publicado 03/02/2025 20:25

Estados Unidos - Ex-alvo do Botafogo nesta janela de transferências, Cucho Hernández deve ser reforço do Real Betis (ESP). O clube espanhol já chegou a um acordo com o Columbus Crew (EUA) pela transferência do atacante, que viaja à Espanha para se apresentar aos Verdiblancos. O jornalista Pipe Sierra foi o primeiro a informar sobre a negociação.

O Alvinegro Carioca tentou a contratação do atacante para repor a saída de Tiquinho Soares, que agora está no Santos. No entanto, o jogador colombiano fez um pedido de vencimentos e luvas considerados fora da realidade, e a negociação esfriou.





Revelado no Deportivo Pereira, da Colômbia, Cucho Hernández possui experiência no exterior. Ele teve passagem pelo Watford, da Inglaterra, e no Huesca, Mallorca e Getafe, da Espanha, antes de chegar ao Columbus Crew, dos Estados Unidos.

Na última temporada, ele disputou 40 partidas, anotou 25 gols e distribuiu 14 assistências com a camisa da equipe americana.