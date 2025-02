Mohamed El Arouch vinha treinando no Botafogo, mas não entrou em campo - Vítor Silva/BFR

Publicado 03/02/2025 19:11

Rio - Ex- Botafogo , Mohamed El Arouch foi anunciado pelo RWD Molenbeek, clube belga de John Textor, nesta segunda-feira (3). O jogador teve uma passagem relâmpago de apenas um mês pelo Glorioso, em 2024.

Na época, a saída do francês deu-se por motivos familiares. Ele vinha treinando no CT Lonier após ser anunciado no final de agosto, e, inclusive, já estava regularizado para estrear, mas não chegou a entrar em campo pelo Alvinegro. Apesar disso, continuou vinculado à Eagle Football, rede multiclubes de Textor.



Arouch, de 20 anos, era tratado como uma das principais joias do Lyon e acumulou convocações para as seleções de base da França. No entanto, perdeu espaço no clube francês por sofrer com problemas físicos e situações pessoais.