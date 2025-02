Carlos Leiria é o responsável por comandar o Botafogo neste início de temporada - Vítor Silva / Botafogo

Carlos Leiria é o responsável por comandar o Botafogo neste início de temporadaVítor Silva / Botafogo

Publicado 03/02/2025 15:04 | Atualizado 03/02/2025 15:07

Da saída do português até aqui, o Alvinegro sondou brasileiros e estrangeiros. André Jardine, do América do México, foi um dos alvos mais concretos no período. Ele chegou a receber uma proposta oficial para retornar ao seu país de origem, mas optou por seguir trabalhando no futebol mexicano.Na sequência, o Botafogo mirou Rafa Benítez, Tata Martino e Vasco Matos, mas não avançou em nenhuma das negociações. Paulo Fonseca foi mais um que conversou com John Textor, dono da SAF alvinegra, mas reforçou que não tinha interesse no cargo e acabou assumindo o Lyon, da França - que também tem o norte-americano no comando.Após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo na Supercopa Rei , no último domingo (2), a reportagem deapurou que Tite é um dos cotados para comandar o Glorioso , assim como o italiano Roberto Mancini.John Textor não tem pressa para selar acordo com um novo nome e tem como base o sucesso de 2024, quando o Botafogo ficou por dois meses sob comando de Fábio Matias até a chegada de Artur Jorge.