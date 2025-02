Barboza na derrota do Botafogo para o Flamengo na Supercopa - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/02/2025 15:28

Rio - Um dos líderes do elenco do Botafogo, o zagueiro Alexander Barboza foi às redes sociais se desculpar com a torcida alvinegra pela derrota por 3 a 1 para o Flamengo, no último domingo (2), em Belém, pela Supercopa Rei. Apesar do resultado ruim, o defensor argentino garantiu que o Glorioso buscará a reação na Recopa, contra o Racing-ARG, nos dias 20 e 27 de fevereiro.

"Qualquer derrota dói e ainda mais se for uma final. Este grupo se acostumou a vencer e é por isso que continuaremos trabalhando para vencer os próximos objetivos que temos pela frente. Obrigado aos torcedores pelo apoio e desculpem por não ter conseguido levantar a taça, em breve teremos uma nova final e precisamos estar juntos!", escreveu Barboza.

Além do zagueiro, o meia Savarino foi mais um do elenco do Botafogo a se manifestar nas redes sociais sobre a derrota.

"Sou um homem que agradece sempre nas vitórias e muito mais ainda nas derrotas, quando ganhou títulos e quando não ganhou! Infelizmente não conseguimos a Supercopa e as coisas não saíram como queríamos! Torcida do Botafogo, é hora de levantar a cabeça e continuar sempre confiando em Deus!", declarou.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira (6), às 21h45 (de Brasília), contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca.