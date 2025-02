John Textor, dono da SAF do Botafogo, segurando o troféu da Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/02/2025 10:31 | Atualizado 03/02/2025 10:35

Rio - Acionista majoritário do Botafogo, John Textor, minimizou a derrota do Botafogo para o Flamengo na final da Supercopa Rei. O norte-americano criticou o calendário sul-americano e afirmou que as prioridades para o clube carioca em 2025 são outras.

"Eu não estou preocupado com o resultado da Supercopa. Acho que o calendário de 11 meses é ridículo e não podemos manter a intensidade alta por 11 meses e ganhar todos os títulos. Meu foco é no Brasileirão, na Libertadores e no Mundial de Clubes", disse em entrevista à "ESPN".

O Botafogo foi derrotado por 3 a 1 para o Flamengo no último domingo, em Belém. Campeão da Libertadores, o Alvinegro ainda irá disputar outras competições, além das citadas por John Textor como a final da Recopa Sul-Americana contra o Racing e o restante do Campeonato Carioca.

Equipe mais vencedora de 2024, com os títulos do Brasileiro e da Libertadores, o Botafogo perdeu dois titulares daquela equipe: Thiago Almada e Luiz Henrique, além de outros jogadores importantes do elenco. Sem contar, que o Alvinegro ainda procura um novo técnico.