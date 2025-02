Eduardo Paes, prefeito do Rio, abraçando Rodrigo Neves, de Niterói - Renan Areias/Agência O DIA

Eduardo Paes, prefeito do Rio, abraçando Rodrigo Neves, de Niterói Renan Areias/Agência O DIA

Publicado 03/02/2025 17:55

A carta de confirmação de Rio de Janeiro e Niterói como interessados em sediarem os Jogos Pan-Americanos de 2031, em candidatura conjunta, chegou nos últimos dias ao Comitê Olímpico do Brasil (COB). Para o prosseguimento do cenário, será necessário pagamento de 50 mil dólares (R$ 292 mil na cotação atual) apenas pela inscrição.

O montante, que será dividido entre as duas prefeituras, precisa ser pago a Panam Sports, entidade dona dos Jogos, até o dia 30 de abril, de acordo com o site "GE". Além da candidatura Rio-Niterói, Assunção, capital do Paraguai, também aparece como postulante a cidade-sede.

Caso cumpram o calendário, as cidades serão classificadas como candidatas aos Jogos Pan-Americanos de 2031. Depois disso, passarão por avaliação enviada à Assembleia Geral da Panam Sports, que vai eleger a vencedora no segundo semestre de 2025.

A candidatura recusada receberá de volta os 50 mil dólares. A escolhida, por sua vez, fará novo pagamento, esse de 250 mil dólares (R$ 1,461 mil na cotação de atual) pela licença para ser cidade-sede.