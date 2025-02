Estádio Mané Garrincha, em Brasília - Carlos Gregório Jr / Vasco

Publicado 03/02/2025 17:38

Rio - O Vasco mandará o clássico com o Fluminense, nesta quarta-feira (5), pelo Campeonato Carioca, em Brasília. A decisão do time de São Januário de levar o jogo para a capital federal faz parte de um acordo feito pela SAF vascaína no início de 2024.

Na época, o então CEO Lúcio Barbosa vendeu dois mandos de campo para a empresa Metrópoles Sports. Um deles foi na partida contra o Fluminense, pelo segundo turno do Brasileirão. Porém, por questões esportivas, o presidente Pedrinho não tinha interesse que o jogo acontecesse longe do Rio.

Sem poder atuar em São Januário, o mandatário do Vasco negociou com a Metrópoles Sports a mudança de local. Após um acordo com o Botafogo, o clássico com o Fluminense aconteceu no Nilton Santos.

Por conta do ocorrido, o Vasco ficou com uma partida para quitar com a Metrópoles Sports em 2025. Por isso, o clássico com o Tricolor acontecerá no Mané Garrincha.

Vasco e Fluminense se enfrentam na próxima quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), em Brasília. Atualmente, o time de Fábio Carille é o segundo colocado do Campeonato Carioca, com 13 pontos.