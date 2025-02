Payet entrou no segundo tempo e atuou por 34 minutos no empate do Vasco em 2 a 2 contra o Volta Redonda - Matheus Lima / Vasco

Payet entrou no segundo tempo e atuou por 34 minutos no empate do Vasco em 2 a 2 contra o Volta RedondaMatheus Lima / Vasco

Publicado 02/02/2025 10:55

Rio - Fábio Carrile foi sincero ao responder sobre a possibilidade do torcedor do Vasco ver Dimitri Payet e Phillipe Coutinho jogando juntos em mais ocasiões. O treinador cruz-maltino admitiu que quer ver ambos atuando, mas pregou por uma organização maior da equipe para que isso aconteça.

"Penso que pode podem, mas a gente tem que estar muito ajustados para acontecer. Ter sete, oito jogadores... compactação organizada. Aí vai um tempo para que esses dois possam jogar com bola. É o grupo entender a característica dos dois, os dois entenderem a característica de jogo, mas penso que podem (jogar juntos), quero ver mais, quero ver em trabalho, treinamentos. Quero ver sim, penso que sim. Mas na frente posso ter uma resposta melhor sobre isso", explicou Carille.

Coutinho foi titular e jogou os 90 minutos Matheus Lima / Vasco

O Vasco chegou aos 13 pontos no Carioca com o resultado e está na segunda colocação, atrás apenas do próprio Voltaço, que tem os mesmos 13 pontos. O próximo compromisso da equipe comandada por Fábio Carille é contra o Fluminense na quarta (5), às 21h30 (de Brasília).