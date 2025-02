Vegetti chegou a 38 gols marcados com a camisa do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 02/02/2025 13:14

o atacante argentino chegou a 38 e passou a ser o terceiro estrangeiro com mais gols com a camisa vascaína. Pablo Vegetti foi decisivo para o Vasco arrancar o empate em 2 a 2 com o Volta Redonda , sábado (1), pelo Campeonato Carioca , e, de quebra, alcançou marca relevante. Com os dois gols que fez,e passou a ser o terceiro estrangeiro com mais gols com a camisa vascaína.

Ele ultrapassou o paraguaio Silvio Parodi, que marcou 37 gols na década de 50. E ainda se aproximou do segundo lugar, que é o compatriota Germán Cano, atualmente no Fluminense, com 43.



Ou seja, a tendência é que Vegetti se isole como o segundo estrangeiro com mais gols pelo Vasco nas próximas partidas. Mas não será fácil alcançar o topo.



o uruguaio Villadoniga, que fez 83 entre 1938 e 1942 e é o líder.

Aos 36 anos, o argentino, que renovou contrato até o fim de 2026 , precisará tirar uma diferença de 45 gols para

Vegetti no topo no Campeonato Carioca



Em bom início de temporada pelo Vasco, o atacante marcou pela quinta vez em quatro jogos no Estadual e se isolou na artilharia, ainda com os outros concorrentes com jogos a fazer na rodada.



Os estrangeiros com mais gols pelo Vasco



1º- Villadoniga- 83 gols

2º- Germán Cano- 43 gols

3º- Pablo Vegetti- 38 gols

4º- Silvio Parodi - 37 gols

5º- Alfredo González - 29 gols