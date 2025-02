Bruma está a caminho do Benfica - Divulgação / Braga

Publicado 03/02/2025 10:52 | Atualizado 03/02/2025 10:55

Rio - Em busca de um reforço para o ataque, o Vasco perdeu a disputa com o Benfica por Bruma, de 30 anos, que atuava no Braga. O Benfica levou a melhor e encaminhou a contratação do jogador, que nasceu em Guiné-Bissau. As informações são do jornal português "Record".

O Braga comunicou ao Vasco nesta segunda sobre o acerto com o Benfica. O Cruz-Maltino aceitou as condições apresentadas pelo clube português na última sexta-feira, ajustou valores, metas e formalizou a proposta para a compra em definitivo do atacante.

Porém, o Benfica entrou na jogada e acabou levando. O Vasco não foi superado por uma questão financeira, já que a proposta foi a mesma feita pelo bicampeão da Liga dos Campeões: 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 35,1 milhões). A negociação incluía metas coletivas e individuais que podiam subir esse valor, como classificação para a Libertadores, um título nacional (Brasileirão ou Copa do Brasil), jogos como titular e participações em gols do atacante.

Bruma, de 30 anos, defende a seleção de Portugal. Ele já passou por Sporting, Galatasaray, Real Sociedade, RB Leipzig, PSV, Olympiacos, Fenerbahçe. Há três anos, o atacante defende o Braga. Na temporada atual, Bruma fez 31 jogos, anotou 13 gols e deu oito assistências.