Momento em que torcedor consegue passar pelo segurança para abraçar MessiMartin Bernetti / AFP

Publicado 03/02/2025 18:51



Em amistoso do Inter Miami contra o Sporting San Miguelito, do Panamá, um torcedor conseguiu um feito enorme no Estádio Rommel Fernández Gutiérrez: driblar o segurança de Messi e ganhar um abraço. Tudo aconteceu depois que derrubou o guarda-costas de maneira inusitada.

o cara derrubou o segurança do messi pqp pic.twitter.com/QGFTOF3AEc — comentaristaedu (@comentaristaedu) February 3, 2025

Dentro das quatro linhas, o time do argentino venceu a partida por 3 a 1. As arquibancadas lotadas estavam em festa para acompanhar o astro.



O Inter Miami faz um giro pelo continente americano na pré-temporada. Antes de vencer a equipe panamenha, empatou com o Universitario, no Peru, e com o América do México, em Las Vegas.



Agora, enfrentará o Olimpia, em Honduras, no sábado, e, para finalizar, terá o Orlando City pela frente, na Flórida, no dia 14 de fevereiro.