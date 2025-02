Carlos Alcaraz posa para foto com a camisa do Everton - Divulgação/Everton

Carlos Alcaraz posa para foto com a camisa do EvertonDivulgação/Everton

Publicado 03/02/2025 22:17 | Atualizado 03/02/2025 22:18

a contratação por empréstimo de Carlos Alcaraz, do Rio - Na noite desta segunda-feira, 3, o Everton (ING) oficializoude Carlos Alcaraz, do Flamengo . O clube inglês será obrigado a comprar o jogador caso metas estabelecidas em contrato, que vai até junho, sejam alcançadas.

as cláusulas estipuladas foram consideradas fáceis de serem batidas. Portanto, a tendência é que o Everton compre o jogador. O Rubro-Negro confirmou o negócio na sexta-feira passada, 31 . O Fla recebeu a proposta na noite de quinta, 30, e as negociações continuaram durante a manhã. Diante da necessidade de um acerto rápido por causa do fechamento da janela,. Portanto,

"Estou muito feliz por ingressar no Everton, um clube tão grande, com uma torcida muito boa. Estou muito feliz e ansioso para começar a treinar com meus companheiros e ver a torcida no estádio", disse Alcaraz, ao canal do clube no YouTube.



"Estou pronto para qualquer desafio neste lindo clube, por isso vim e aceitei a oferta de continuar lutando pelos meus sonhos. Quero dizer aos torcedores que sempre que vestir essa camisa darei o meu melhor, darei tudo o que tenho para levar o Everton ao topo, que é onde eles merecem estar", completou.

Saída do Flamengo

A diretoria do Rubro-Negro decidiu pela negociação por entender, junto a Filipe Luís, que Alcaraz não tem características que se encaixam no perfil e no esquema de jogo do treinador.

"A decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas, dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar seu melhor futebol", explicou o diretor de futebol, José Boto.

"A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir sua carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube", prosseguiu.