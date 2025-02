Noah Lyles conquistou a medalha de ouro na prova dos 60m do Indoor Grand Prix - Billie Weiss / AFP

Noah Lyles conquistou a medalha de ouro na prova dos 60m do Indoor Grand PrixBillie Weiss / AFP

Publicado 03/02/2025 15:14

Rio - Noah Lyles não esqueceu a provocação de Tyreek Hill, jogador de futebol americano do Miami Dolphis, da Liga Nacional de Futebol (NFL). O atleta, de 27 anos, rebateu e propôs um desafio após conquistar o título na prova dos 60m do Indoor Grand Prix, a primeira grande competição de atletismo após os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Em agosto do ano passado, Tyreek Hill provocou Noah Lyles. O recebedor do Miami Dolphins desafiou o velocista para uma corrida e afirmou que venceria e que o velocista estava "apenas querendo aparecer". Lyles, no entanto, ignorou, até vencer a prova dos 60m do Indoor Grand Prix. Ele aproveitou para alfinetar o jogador de futebol americano.

"Tyreek (Hill) nunca conseguiria (vencer). Quando estiver pronto para correr, fale comigo. Eu estou bem aqui. Não vou a lugar nenhum. Sua temporada no futebol (americano) já acabou. Você não tem desculpas agora", disse Noah Lyles.

Não é a primeira vez que Noah Lyles é alvo de provocações de compatriotas. O atleta gerou polêmica após dizer que os campeões das ligas de basquete e futebol americano não eram campeões mundiais, como os americanos se denominam. No ano passado, ele voltou a alfinetá-los após conquistar a medalha de ouro nos 100m, nos Jogos Olímpicos de Paris.

Apesar da medalha de ouro nos 100m, Noah Lyles foi bronze na prova dos 200m em Paris. Na ocasião, o velocista disputou a medalha com diagnóstico de Covid-19 e chegou a sair da pista de cadeira de rodas. Entretanto, a derrota gerou uma resposta de Tyreek Hill, que afirmou que ele "fingiu estar doente" para amenizar a derrota.

Tyreek Hill é considerado um dos jogadores mais rápidos da NFL. Ele chegou a praticar atletismo durante a faculdade e chegou a competir em 2023, anotando 10s19 nos 100m e 20s14 nos 200m. Porém, as marcas são inferiores a Noah Lyles, que tem como melhores tempos 9s784 nos 100m e 19s70 nos 200m. O velocista já foi campeão mundial nos 100m, 200m e no revezamento 4x100m, além de medalhista de ouro olímpico nos 100m e duas vezes bronze nos 200m.