Eli Villagra é musa do Cerro - Reprodução / Instagram

Eli Villagra é musa do CerroReprodução / Instagram

Publicado 03/02/2025 14:55

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, está solteira e irá se presentear no dia dos namorados. A beldade afirmou que este é um costume antigo que adotou inclusive em anos em que estava vivendo relacionamentos amorosos.

fotogaleria

"Sim, todo ano eu me presenteio com muitas coisas nessa data. Mesmo que tenha havido anos em que eu tinha um parceiro e ele me dava presentes, eu fazia isso mesmo assim, porque no final eu só tenho a mim mesma", disse em entrevista ao site "Popular".

No Paraguai, a data é comemorada no dia 14 de fevereiro, dia de São Valentim. Eli Villagra faz muito sucesso em seu país e tem mais de 239 mil seguidores no Instagram.