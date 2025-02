João Fonseca ocupa o 98º lugar no ranking da ATP - Martin Keep / AFP

03/02/2025

Após a dura derrota do Brasil para a França pela Copa Davis, João Fonseca recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira. O jovem tenista carioca subiu uma posição no ranking da ATP, para o 98º posto. O compatriota Thiago Monteiro também galgou um degrau na lista e aparece logo atrás, no 99º lugar.

Com a subida, Fonseca registra mais uma vez seu melhor ranking da carreira , algo recorrente nas últimas semanas, desde que uma guinada na lista dos melhores do mundo. Ele começou a temporada 2024, seu primeiro ano como profissional, no distante 730º lugar. E terminou em 145º, dando um incrível salto de 585 colocações.

Entre o fim de 2024 e o início de 2025, o tenista de 18 anos conquistou dois títulos seguidos: o Next Gen Finals e o Challenger de Camberra. Com as vitórias no qualifying e na primeira rodada da chave principal do Aberto da Austrália, somou 14 vitórias consecutivas, se tornando alvo da atenção do mundo do tênis em nível internacional.

Fonseca vem de derrota no fim de semana na única partida que disputou no confronto entre Brasil e França, pela fase classificatória da Copa Davis, fora de casa. O time brasileiro perdeu por 4 a 0. O tenista de 18 anos foi superado por Ugo Humbert , 15º do mundo, por 2 a 0. O resultado, contudo, não afetou seu ranking porque os confrontos da Davis não distribuem pontuação na lista da ATP.

A subida de Fonseca e Thiago Monteiro, que não foi convocado para a Davis, se deve à queda do argentino Federico Coria, que despencou cinco posições no ranking. Os dois brasileiros tentam sustentar suas posições dentro do Top 100 já visando o segundo Grand Slam da temporada, Roland Garros. Os 100 primeiros costumam garantir vaga direta na chave principal - a lista deve ser fechada daqui a dois meses.

Thiago Monteiro também subiu no ranking do ATP Renan Areias/ Agência O Dia

Depois de defender o Brasil na competição por equipes, Fonseca voltará à quadra na semana que vem, quando disputará o Torneio de Buenos Aires, de nível ATP 250, na Argentina. Sua parada seguinte é o Rio Open, que começa no dia 17.

Bia sustenta posição

Beatriz Haddad Maia se manteve no 16º posto na atualização desta segunda. Mas corre o risco de deixar o Top 20 na semana que vem porque decidiu não jogar no Torneio de Abu Dabi, nesta semana. A número 1 do Brasil vai se poupar para se recuperar totalmente de uma inflamação no ombro esquerdo.

Na temporada passada, ela alcançou a semifinal nos Emirados Árabes Unidos. Logo, sem poder defender esses pontos, a brasileira sofrerá uma queda na próxima atualização do ranking. Por outro lado, ela terá pela frente nas semanas seguintes dos torneios grandes, de nível WTA 100, em Doha e Dubai, nos quais poderá recuperar posições na lista das melhores do mundo.

Entre os tenistas mais bem ranqueados, não houve alterações no Top 10 feminino e nem no masculino nesta segunda-feira.

Bia Haddad segue em 16º no ranking do WTA Martin Keep / AFP

Confira o Top 10 do ranking feminino:

1ª - Aryna Sabalenka (BEL), 8.956 pontos

2ª - Iga Swiatek (POL), 8.770

3ª - Coco Gauf (EUA), 6.538

4ª - Jasmine Paolini (ITA), 5.288

5ª - Elena Rybakina (CAS), 4.893

6ª - Jessica Pegula (EUA), 4.861

7ª - Madison Keys (EUA), 4.680

8ª - Qinwen Zheng (CHI), 4.095

9ª - Emma Navarro (EUA), 3.709

10ª - Paula Badosa (ESP), 3.588

Confira a lista dos 10 melhores no masculino:

1º - Jannik Sinner (ITA), 11.830 pontos

2º - Alexander Zverev (ALE), 8.135

3º - Carlos Alcaraz (ESP), 7.010

4º - Taylor Fritz (EUA), 5.050

5º - Casper Ruud, 4.160

6º - Novak Djokovic, 3.900

7º - Daniil Medvedev, 3.780

8º - Alex de Minaur, 3.735

9º - Tommy Paul, 3.495

10º - Andrey Rublev, 3.220