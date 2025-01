João Fonseca entrou no top 100 do ranking da ATP no masculino simples - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 23/01/2025 16:24

O jovem tenista João Fonseca, de 18 anos, entrou na lista dos 100 melhores do mundo. Nesta quinta-feira (23), ele se tornou o brasileiro mais jovem a entrar no ranking e superou Gustavo Kuerten, o Guga, lenda do esporte nacional. A confirmação veio após eliminação do americano Aleksandar Kovacevic (102º) no Challenger 125 de Quimper, na França.

A colocação de João ainda será divulgada, mas ele já ocupava a 98ª posição na lista provisória da ATP ao vencer Andrey Rublev no Australian Open. Faltava apenas o resultado de Kovacevic.

Desde a criação do ranking internacional, o que aconteceu em 1973, apenas 27 tenistas brasileiros ficaram entre os cem melhores do mundo no masculino simples. Cássio Motta era o mais jovem a ter conseguido o feito, seguido por Guga. João Fonseca tem 18 anos, 5 meses e 6 dias, enquanto Cássio entrou no top 100 do ranking mundial com 19 anos, 5 meses e 8 dias. Já Guga tinha 19 anos, 11 meses e 16 dias. Thomaz Bellucci e Jaime Oncins foram outros listados no top 100.

Até o fim do Aberto da Austrália, João Fonseca só poderá ser ultrapassado por mais um tenista. No pior cenário, terminará na 100ª colocação.

Campeão dNext Gen Finals e o Challenger de Camberra, João Fonseca ficará com 600 pontos somando os 80 da campanha na Austrália. Ele foi eliminado na segunda rodada do torneio para o italiano Lorenzo Sonego.