Rio - A nova diretoria do Flamengo vem fazendo fortes questionamentos à Liga do Futebol Brasileiro (Libra) por conta do contrato assinado com a Globo para transmissões do Brasileirão de 2025 a 2029. A gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que sempre foi crítico ao acordo, classificou a negociação como "péssima" para os clubes do bloco. A informação é do "UOL".

No entendimento do Flamengo, os times da Liga Forte União (LFU) conseguiram um contrato melhor. O principal questionamento do Rubro-Negro é em relação a dois pontos: cláusulas mal redigidas, sem clareza, e que podem prejudicar os clubes, e os critérios para dividir o dinheiro entre os times participantes do bloco.

Nas cláusulas do pay-per-view, o Flamengo entende que há confusões que podem gerar diversas interpretações e diminuir a receita líquida, que uma fatia vai para os clubes. A estimativa é de que os clubes faturem R$ 200 milhões por ano com esse item.

Os times teriam direito a 40% da receita líquida do pay-per-view, mas a previsão foi feita com 20 clubes na Série A. Não fica claro, neste caso, se os beneficiados precisam estar filiados à Libra.

Outro questionamento do Flamengo é em relação a falta de previsão de aumento de receita em caso de novos participantes no contrato. Ou seja, se um clube da Libra subir para a Série A, o valor seguirá o mesmo, mas com mais clubes.

Com o contrato já assinado, o Flamengo vai em busca de brechas jurídicas para melhorá-lo. O assunto será conduzido por Marcelo Campos Pinto, ex-diretor da Globo e que foi contratado pelo clube na última quinta-feira (6) para atuar no tema.