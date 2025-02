Torcida do Flamengo já fez homenagens aos Garotos do Ninho em outras ocasiões - Reginaldo Pimenta

Torcida do Flamengo já fez homenagens aos Garotos do Ninho em outras ocasiõesReginaldo Pimenta

Publicado 07/02/2025 12:01

Rio - Rio - O Flamengo prepara uma série de homenagens para as vítimas do incêndio do Ninho do Urubu, neste sábado (8), no clássico diante do Fluminense, no Maracanã. A tragédia que causou a morte de dez jogadores da base do clube completa seis anos neste dia 8 de fevereiro.

Os jogadores do Flamengo vão entrar em campo com uma camisa com a mensagem "Nossos 10". Já no telão do Maracanã, aparecerão torcedores que participaram da homenagem. Além disso, será realizado um culto ecumênico no Ninho do Urubu, pela manhã, restrito aos familiares, funcionários e diretoria.

Na última terça-feira (4), o Flamengo informou que chegou a um acordo com os pais do goleiro Christian Esmério. Até então, era a única família das vítimas do incêndio que ainda não tinha sido indenizada e processava o clube na Justiça.

No dia 8 de fevereiro de 2019, um incêndio de grandes proporções atingiu o Ninho do Urubu e matou dez jogadores da base do Flamengo, além de deixar três feridos. Todas as vítimas tinham entre 14 e 16 anos. Ao todo, 26 atletas estavam no alojamento e 16 sobreviveram. Nenhuma pessoa foi punida criminalmente.