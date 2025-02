Thiago Maia está perto de voltar ao Santos - Ricardo Duarte/SC Internacional

Publicado 07/02/2025 14:06

Rio - O Santos voltou a se interessar pela contratação do volante Thiago Maia, do Internacional. De acordo com o "UOL", o jogador é o principal alvo do departamento de análise de mercado do Peixe para reforçar o meio-campo.

Caso feche com Thiago Maia, o Santos deve assumir a dívida do Internacional com o Flamengo pelo jogador. O time gaúcho contratou o camisa 8 no início de 2024, mas nunca pagou os 4 milhões de euros (R$ 25,2 mi) prometidos ao Rubro-Negro pelo negócio. Se Thiago Maia for para a Vila Belmiro, o Colorado ainda receberá 2,5 milhões de euros (R$ 15,8 mi).

Além de Thiago Maia, o Santos também tem interesse em Rodrigo Villagra, do River Plate. Porém, a possível chegada do volante argentino não afetaria no interesse no volante colorado.

Thiago Maia é titular no Internacional, o que deve fazer com que a equipe não facilite o negócio. No entanto, a chegada de Neymar animou o jogador para voltar ao Peixe.