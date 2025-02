Gerson em treino do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 07/02/2025 13:03

Rio - Um dos principais destaques do Flamengo, o meia Gerson, de 27 anos, viu seu nome envolvido em alguns rumores de interesse do Zenit, da Rússia. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o Rubro-Negro não recebeu qualquer proposta e viu a declaração do pai do jogador de que ele recebe um dos menores salários das estrelas da equipe como uma tentativa de forçar uma renovação.

A situação não é encarada como um problema pelo Flamengo, que entende que isso também faz parte do chamado "jogo" por uma valorização salarial. O vínculo de Gerson com o clube carioca se encerra no fim de 2027.

Marcos Antônio da Silva, o "Seu Marcão", é pai e empresário de Gerson. Em entrevista ao canal "Pod do Marcão" no YouTube, o agente revelou que o volante abriu mão de metade do salário dos tempos de Olympique de Marselha, na França, para voltar ao Rubro-Negro em 2023, condicionado a aumento caso correspondesse em campo.

"Nós praticamente largamos todo o nosso dinheiro. Eu larguei minha comissão toda que eu tinha para receber. Ele abriu mão de salário, abriu mão de tudo. E eu falei a mesma coisa para a diretoria: "Senhores diretores, estamos vindo, não estou questionando. O que vocês estão me oferecendo, eu estou aceitando, correto? Agora, se o jogador performar, vocês têm por obrigação de ver quanto esse jogador merece, qual é a valorização que ele merece, correto?", disse.

Gerson é um dos destaques do Flamengo desde seu retorno da Europa e, em 2024, conseguiu retornar à seleção brasileira. Ele, que completará 28 anos em maio, ainda não tem propostas para sair do futebol brasileiro. No entanto, seu pai, quem cuida da carreira, não descarta em caso de alvo vantajoso.

"Se por ventura nós resolvermos ir para outro clube, pode ter certeza, nós vamos no intuito de... Primeiro, o Flamengo precisou, digamos assim? O Gerson, foi bom para ele também? Não tem jeito, tem que ir. O Gerson vai fazer 28 anos, cara. Então, eu sou funcionário do Gerson. Acho que o Gerson já mostrou para todos o quanto ele é Flamengo, o quanto ele torce por esse clube, o quanto que ele ama esse clube. Eu só quero que o Flamengo tenha um pouquinho de amor também pelo jogador", concluiu.