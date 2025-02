Única derrota de Filipe Luís no comando do Flamengo foi diante do Fluminense - Divulgação / Flamengo

Única derrota de Filipe Luís no comando do Flamengo foi diante do FluminenseDivulgação / Flamengo

Publicado 07/02/2025 08:00 | Atualizado 07/02/2025 08:10

Rio - Com mais títulos do que derrotas, Filipe Luís busca a revanche contra o único algoz do início da sua carreira na beira do campo. O treinador reencontra o Fluminense, neste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, o único time que conseguiu o derrotar até agora no comando do Flamengo.

Filipe Luís foi escolhido para substituir Tite, em setembro do ano passado. Considerando os amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos, o treinador soma 20 jogos no comando do Flamengo, com 75% de aproveitamento. Ao todo, são 13 vitórias, seis empates e uma única derrota: para o Fluminense.

Flamengo e Fluminense se enfrentaram pela última vez no dia 17 de outubro do ano passado, pela 30ª rodada do Brasileirão. Na época, o Tricolor ainda estava ameaçado pela zona de rebaixamento e não vencia o Rubro-Negro desde o segundo jogo da final do Carioca de 2023.

Foi o primeiro clássico de Filipe Luís como treinador, mas era apenas o terceiro jogo no comando. Nos dois compromissos anteriores, o Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0, pela semifinal da Copa do Brasil, e o Bahia por 2 a 0, pelo Brasileirão. O Rubro-Negro perdeu muitas chances e foi derrotado por 2 a 0.

Agora, Filipe Luís reencontra o Fluminense um pouco mais maduro e com dois títulos na bagagem. O Rubro-Negro é o vice-líder do Carioca com 13 pontos e pode assumir a liderança mesmo com um jogo a menos. Já o Fluminense, por sua vez, é o oitavo, com 10, e tem a vaga na semifinal ameaçada.