Gerson em treino do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 06/02/2025 22:20

Rio - Após o Flamengo rejeitar uma proposta do Zenit pelo lateral-direito Wesley, o clube russo demonstrou interesse no meia Gerson. Apesar de nenhuma proposta oficial ter sido confirmada pelo Rubro-Negro a situação já deixou os torcedores do clube carioca preocupados.

Nas redes sociais, os rubro-negros já se manifestaram contra uma possível venda de Gerson. Os torcedores deixaram claro a importância do meia para o elenco comandado pelo treinador Filipe Luís.

Gerson, de 27 anos, está na sua segunda passagem pelo Flamengo. Ele conquistou títulos muitos importantes como uma Libertadores, dois Brasileiros e duas Copas do Brasil.