Filho de Cristiano Ronaldo aparece com a camisa do Flamengo - Reprodução

Publicado 06/02/2025 18:54

Rio - O filho de Cristiano Ronaldo, Cristiano Jr., apareceu em uma foto ao lado do pai vestindo a camisa do Flamengo. O clique foi feito durante a comemoração do aniversário de 40 anos do craque português, na última quarta-feira (5).

A foto foi postada nas redes sociais por Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo e madrasta de Cristiano Jr. O modelo da camisa utilizada pelo "Robozinho" é o de 2023.

Perfil do Flamengo deixou comentário em foto do filho de Cristiano Ronaldo Reprodução O perfil do Flamengo entrou na brincadeira e deixou um comentário na publicação: "É ele ali?", escreveu.

Essa não é a primeira vez que o filho de Cristiano Ronaldo aparece com a camisa do Flamengo. Em 2023, o primogênito do craque foi flagrado com o uniforme rubro-negro na Kingdom Tower, ponto turístico de Riade.