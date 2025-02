Arrascaeta brilhou na goleada do Flamengo sobre a Portuguesa-RJ - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/02/2025 13:41

Rio - Arrascaeta comandou o Flamengo na goleada sobre a Portuguesa-RJ. No primeiro jogo como titular na temporada, o uruguaio brilhou com um gol e uma assistência, e chegou a marca de 90 passes para gols com a camisa rubro-negra. É o maior garçom do futebol brasileiro desde que chegou ao país em 2015.

Contratado em 2019, Arrascaeta soma 76 gols e 90 assistências com a camisa do Flamengo. Somente Zico (204), Júnior (152) e Adílio (102) deram mais passes para gols. No futebol brasileiro, incluindo a passagem pelo Cruzeiro, o uruguaio deu 124 passes e foi o garçom do Brasileirão duas vezes.

Foi a primeira vez que Arrascaeta jogou mais de 45 minutos. O uruguaio ficou em campo por 72 minutos e foi substituído no segundo tempo, sendo preservado para o clássico contra o Fluminense. A comissão técnica de Filipe Luís acredita que o camisa 10 deve estar 100% para a fase decisiva do Carioca.

Na última temporada, Arrascaeta sofreu com problemas físicos e chegou a jogar no sacrifício em alguns momentos. Após a conquista da Copa do Brasil, o jogador passou por uma artroscopia no joelho direito e ficou dois meses sem entrar em campo. Ele viajou para a pré-temporada, mas não jogou.

Arrascaeta foi utilizado em quatro jogos nesta temporada, mas foi titular apenas uma vez. Já nas outras partidas, entrou durante o segundo tempo. Ao todo, ele soma 181 minutos em campo. O Flamengo volta a campo no próximo sábado (8), às 16h30 (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 9ª rodada.