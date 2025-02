Ricardo Perlingeiro chefiava o departamento de scout do Flamengo - Reprodução/Redes sociais

Publicado 06/02/2025 22:26

Rio - O ex-chefe do departamento de scout do Flamengo , Ricardo Perlingeiro, foi realocado para trabalhar com captação nas categorias de base. A mudança aconteceu após a chegada do ucraniano Andrii Fedchenkov , nesta quinta-feira (6), para assumir o mapeamento de mercado visando o time principal.

Ricardo Perlingeiro foi contratado pelo Flamengo em julho de 2024 após deixar o cargo de coordenador de observações técnicas da base na CBF. De acordo com o canal "Flazoeiro", sua nova função no Rubro-Negro será parecida.

O profissional que então liderava as buscas no mercado tem formação como técnico, com diploma da UEFA A, além do curso de Executivo de Futebol e Gestão da CBF. No Rio, acumula passagem como treinador na base do Fluminense e como coordenador de base no Botafogo.