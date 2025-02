Novo chefe de scouting do Flamengo, Andrii Fedchenkov voltará a trabalhar com José Boto - Reprodução de Instagram

Novo chefe de scouting do Flamengo, Andrii Fedchenkov voltará a trabalhar com José BotoReprodução de Instagram

Publicado 06/02/2025 10:18 | Atualizado 06/02/2025 10:18

Andrii Fedchenkov acertou como o novo chefe de departamento de scouting, que analisa dados e estatísticas de jogadores e do mercado do futebol.

Flamengo dá um passo importante para a nova filosofia de busca por reforços sob a gestão do diretor José Boto. O ucraniano, que analisa dados e estatísticas de jogadores e do mercado do futebol.

O profissional é homem de confiança do português e rescindiu com o Cardiff City, do País de Gales, para acertar com o Rubro-Negro. A informação é do site 'ge', confirmada por O Dia.



Fedchenkov chega nesta quinta-feira (6) ao CT Ninho do Urubu para dar prosseguimento aos trabalhos. Os dois já vinham em contato desde dezembro, apesar de somente agora, após o fim da janela de transferências europeias, conseguir a liberação do clube galês.



Ele será o grande responsável por cuidar da reestruturação do scouting rubro-negro, para a busca de um novo perfil de reforços, como Juninho, que estava no Qarabag, do Azerbaijão.



Para transformar o departamento como José Boto deseja, o ucraniano era considerado o plano A. Afinal, trabalhou com o português tanto no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde se conhecerem, quanto no PAOK, da Grécia.