Roberto Firmino defende o Al-AhliReprodução / Redes Sociais

Publicado 06/02/2025 18:16

Rio - Alvo do Flamengo Roberto Firmino não retornará ao Brasil neste momento. De acordo com o "UOL", atacante brasileiro decidiu permanecer na Arábia Saudita e cumprir seu contrato com o Al-Ahli até junho de 2026.

Além do Flamengo, outros clubes do Brasil e do exterior também procuraram um atacante. Porém, neste momento, sua saída do futebol árabe está descartada.

A chegada de Firmino ao Flamengo era um desejo do técnico Filipe Luis e do diretor de futebol José Boto. O ex-lateral, inclusive, chegou a ligar para o atacante para tentar convencê-lo a vir para o Brasil.

Firmino está no Al-Ahli desde julho de 2023. Nesta temporada, o atacante brasileiro marcou 9 gols e deu 5 assistências em 25 jogos.