Publicado 06/02/2025 14:58 | Atualizado 06/02/2025 14:58

"Agradecer a Deus pela oportunidade que ele vem me dando, estou sabendo aproveitar. Continuar trabalhando para acontecer isso mais vezes, dar alegria para a Nação", disse Wallace Yan, de 19, ao "Premiere" após a partida.

Até aqui, Wallace Yan só não marcou em uma partida que disputou - no empate por 1 a 1 com o Madureira. Desde então, balançou as redes sempre que acionado. Ele ainda tem uma assistência no Estadual.

O atacante disputou cinco partidas na Taça Guanabara, mas foi titular apenas uma vez. De acordo com dados do site "Sofascore", em média, Wallace Yan demora apenas 45 minutos para participar de um gol. Além disso, das oito finalizações que deu no Estadual, cinco encontraram a direção da meta adversária.

Parceria com Filipe Luís

Um dos pontos que ajuda a explicar a fase é a sintonia com Filipe Luís, que iniciou a carreira de treinador na base rubro-negra. Desde que o elenco principal e o técnico retornaram, o Fla disputou quatro jogos. Wallace Yan foi acionado duas vezes, contra Sampaio Corrêa e Portuguesa. Ele marcou nas duas partidas.

"Ele (Filipe Luís) conhece a gente bem da base. Ele passa um carinho, uma confiança inexplicável para nós, que somos garotos, estamos subindo agora. Então, a gente consegue entrar leve e bem focado para o jogo", afirmou o jogador.

Com o atacante em boa fase, o Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 16h30, para enfrentar o Fluminense no Maracanã. O clássico é válido pela nona rodada da Taça Guanabara.