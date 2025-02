Flamengo contratou Marcelo Campos Pintos, ex-chefe de esportes da Globo - Divulgação / Grêmio

Publicado 06/02/2025 11:14

Marcelo Campos Pinto passará a ser o representante do clube na Liga do Futebol Brasileiro (Libra), a partir de sexta-feira (7).

O profissional, que é sócio-administrador da Sportsmaster Marketing Esportivo e possui experiência na indústria do esporte, agora ficará responsável pelas discussões como contratos de TV e outras questões relativas ao futebol brasileiro, como uma futura liga de clubes organizando o Brasileirão.



Na TV Globo, onde saiu em 2015, Marcelo foi responsável pela criação, implementação e gestão da Globo Esportes, unidade de negócios voltada para o setor esportivo do principal grupo de mídia do Brasil.



Ele cuidava, por exemplo, da aquisição de direitos de transmissão, assim como organização de eventos e da relação com os clubes e outras entidades esportivas.



Em 2020, já fora da Globo, ele foi chamado pela Ferj para cuidar da reformulação do Campeonato Carioca. Entretanto, o contrato de dois anos não foi renovado por decisão da federação do Rio, insatisfeita com o descumprimento de metas.



"Com sua expertise e profundo conhecimento do setor, Marcelo Campos Pinto contribuirá para o posicionamento estratégico do Flamengo na Libra, reforçando o compromisso do clube com a valorização e o desenvolvimento do futebol brasileiro", diz a nota oficial do Flamengo.