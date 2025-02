Juninho marcou pela primeira vez com a camisa do Flamengo - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 05/02/2025 20:57

Minas Gerais - Com boa parte dos titulares poupados, o Flamengo venceu a Portuguesa por 5 a 0 no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), nesta quarta-feira (5), pela oitava rodada da Taça Guanabara. Juninho, de cabeça, abriu o placar para o Rubro-Negro no primeiro tempo. No retorno do intervalo, a Lusa tentou uma reação, mas a equipe de Filipe Luís logo tomou o controle do jogo e ampliou a vantagem com gols de Luiz Araújo, Arrascaeta, Matheus Gonçalves e Wallace Yan.

Agora, o Rubro-Negro foca na nona rodada do Estadual. O Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 16h30, para enfrentar o Fluminense no Maracanã.

O jogo

Filipe Luís mandou a campo um time quase todo formado por reservas. Com essa equipe, o Flamengo, no primeiro tempo, não teve o domínio visto no clássico com o Botafogo, pela Supercopa Rei, e diante do Volta Redonda, pela Taça Guanabara.

Assim, a Portuguesa teve espaço para atacar mesmo com menos posse de bola. Romarinho, por exemplo, conseguiu finalizar duas vezes dentro da área, mas parou no goleiro Matheus Cunha.

O Flamengo, por sua vez, conseguia levar perigo na bola área. A primeira chance veio com Cebolinha, após lançamento de Evertton Araújo, mas ele pegou mal. Posteriormente, depois de cruzamento de Daniel Sales, Juninho cabeceou e só não abriu o placar em Uberlândia porque Douglas Borges fez a defesa em cima da linha.

O centroavante, porém, não desperdiçou na segunda oportunidade que teve. Aos 37 minutos, Luiz Araújo levantou bola na área, e a zaga não conseguiu afastar. Arrascaeta ficou com a sobra e carimbou o travessão. Juninho, que estava atento ao lance, apareceu para pegar o rebote e cabecear para colocar o Fla em vantagem. Na comemoração, os jogadores estenderam a camisa de Varela, que recentemente perdeu a mão.

No segundo tempo, o jogo mudou completamente. A Portuguesa até tentou reagir nos primeiros minutos e teve duas grandes chances de empatar a partida, mas não aproveitou. E bastou um vacilo para o Rubro-Negro dar um banho de agua gelada no adversário.

Aos 12 minutos, Allan descolou ótimo cruzamento para Ayrton Lucas cabecear. Douglas Borges espalmou, mas Luiz Araújo correu para pegar o rebote e anotou o segundo do Fla na noite. Logo na sequência, o Rubro-Negro selou a vitória. Isso porque Daniel Sales foi derrubado dentro da área, e o árbitro assinalou o pênalti. Arrascaeta se posicionou para a cobrança e finalizou de cavadinha.

Já aos 25, o Flamengo transformou o placar em goleada. Arrascaeta ficou com a sobra dentro da área e tocou com categoria para Matheus Gonçalves. Cara a cara com o goleiro, o meia não desperdiçou e anotou o quarto do Rubro-Negro.

E o placar parcial de 4 a 0 não saciou a fome da equipe de Filipe Luís. O Flamengo seguiu em cima e chegou ao quinto gol aos 43 minutos. Wallace Yan recebeu a bola pelo lado direito, invadiu a área e finalizou para dar números finais ao jogo.

Ficha técnica

Portuguesa x Flamengo



Data e hora: 5/2/2024, às 19h

Local: Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)

Árbitro: Pierry Dias dos Santos



Cartões amarelos: Elicley e Henrique Rocha (POR) / Evertton Araújo e Cleiton (FLA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Juninho (0-1) (37'/1ºT) / Luiz Araújo (0-2) (12'/2ºT) / Arrascaeta (0-3) (15'/2ºT) / Matheus Gonçalves (0-4) (25'/2ºT) / Wallace Yan (0-5) (43'/2ºT)

PORTUGUESA (Técnico: Douglas Ferreira)

Douglas Borges; Lucas Mota, Victor Pereira, Thomas Kayck e MV; Henrique Rocha, Willian (Hugo Iglesias, 22'/2ºT), João Paulo (Joãozinho, 22'/2ºT) e Romarinho (Clayton, 27'/2ºT); Elicley (Alison Matheus, 27'/2ºT) e Hélio Paraíba (Joazi, 39'/2ºT).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Matheus Cunha; Daniel Sales, Danilo, Cleiton e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo (Shola, 36'/2ºT) e Arrascaeta (Pablo Lúcio, 27'/2ºT); Luiz Araújo (Guilherme, 27'/2ºT), Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves, 16'/2ºT) e Juninho (Wallace Yan, 27'/2ºT).