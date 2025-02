Bruno Henrique é ídolo do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 05/02/2025 17:42

Rio - O Santos pode entrar em ação em breve para tentar tirar Bruno Henrique do Flamengo. De acordo com o canal "Paparazzo Rubro-Negro", o ídolo do clube carioca é um dos desejos de Neymar para reforçar o Peixe para a temporada de 2025.

O craque brasileiro, que retornou ao Peixe nos últimos dias, citou informalmente o nome de Bruno Henrique como um dos jogadores que deseja atuar ao lado. Com isso, existe a possibilidade do time paulista procurar o staff do jogador e o Flamengo em breve.

Apesar do possível interesse do Santos, Bruno Henrique dificilmente deixará o Flamengo. No início do ano passado, o atacante renovou seu contrato até o fim de 2026 e tem o desejo de cumpri-lo. Além disso, o diretor de futebol José Boto já disse publicamente que o clube não pretende se desfazer de nenhum jogador considerado importante neste início de ano.

Bruno Henrique chegou ao Flamengo em 2019 e se ternou um dos grandes ídolos do clube. Ao lado de Arrascaeta, chegou a 14 títulos com a camisa rubro-negra ao conquistar a Supercopa Rei no último domingo (2), se tornando o jogador mais vitorioso da história do time da Gávea.