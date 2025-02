Flamengo conquistou o primeiro título de 2025 longe do Rio, em Belém do Pará - Raphael Macedo / AFP

Publicado 05/02/2025 12:43 | Atualizado 05/02/2025 13:31

sexto estado brasileiro diferente, além do Distrito Federal, em oito partidas oficiais. Pelo menos, o duelo em Uberlândia (MG) desta quarta-feira (5), contra a Portuguesa, às 19h (de Brasília), pelo A temporada mal começou, mas o Flamengo jogará no. Pelo menos, o duelo em Uberlândia (MG) desta quarta-feira (5), contra a Portuguesa, às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Carioca , encerra por ora as viagens.

Com time formador por reservas e jovens da base ou com o elenco principal, o Rubro-Negro já jogou, além do Rio, em Sergipe, Paraíba, Maranhão, Brasília e Pará. Sem contar o amistoso com o São Paulo nos Estados Unidos.



O destino da vez é Minas Gerais, antes de uma sequência de quatro compromissos no Maracanã, reduzindo o desgaste do elenco com viagens.



Aliás, os torcedores do Rio só tiveram contato com o time uma vez em 2025, no 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, que marcou a estreia no Maracanã no ano.



Somente os maranhenses puderam acompanhar mais de uma vez o Rubro-Negro, que ainda atuava com o time alternativo na derrota por 2 a 1 para o Nova Iguaçu e na goleada de 5 a 0 sobre o Bangu, no Castelão.



Os jogos do Flamengo em 2025



12/1- Flamengo 1 x 2 Boavista (Sergipe)

16/1- Madureira 1 x 1 Flamengo (Paraíba)

19/1- São Paulo 0 x 0 Flamengo (Estados Unidos)

19/1- Flamengo 1 x 2 Nova Iguaçu (Maranhão)

22/1- Bangu 0 x 5 Flamengo (Maranhão)

25/1- Flamengo 2 x 0 Volta Redonda (Brasília)

30/1- Flamengo 2 x 0 Sampaio Corrêa (Rio)

2/2- Botafogo 1 x 3 Flamengo (Pará)