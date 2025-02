Ideia do Flamengo é estender vínculo com Léo Nannetti por cinco temporadas - Divulgação / Flamengo

Publicado 04/02/2025 19:17

Rio - O Flamengo negocia a renovação de contrato com Léo Nannetti, goleiro destaque das categorias de base do clube. O jovem de 17 anos, inclusive, fez parte do grupo que viajou para os Estados Unidos no início de 2025.

A ideia da diretoria rubro-negra é estender o vínculo do arqueiro por cinco temporadas, segundo o jornalista Venê Casagrande. Além disso, a intenção é mantê-lo no elenco profissional, sob o comando de Filipe Luís.O treinador já trabalhou com ele no sub-17 e no sub-20. Agora, estão novamente juntos.