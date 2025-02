Filipe Luís comandando o Flamengo tem mais título (dois) do que derrota (uma) - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/02/2025 13:11

pelo Campeonato Carioca

Flamengo não terá seus titulares campeões da Supercopa Rei na partida de quarta-feira (5),pelo Campeonato Carioca . O técnico Filipe Luís optou por poupá-los de mais uma viagem e mandará a campo reservas e jovens.

Com isso, Danilo deve ser titular pela primeira vez com a camisa rubro-negra. Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Juninho provavelmente também começarão jogando.



Já Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, De la Cruz, Gerson, Michael, Bruno Henrique e Plata ficam no Rio.

Outra ausência confirmada é Varela

Outra, que foi liberado para viajar ao Uruguai para o enterro da mãe , que morreu nesta terça-feira (4).

O Flamengo ocupa atualmente a quinta colocação do Campeonato Carioca, com 10 pontos conquistados. Depois da Portuguesa, serão três clássicos em sequência: Fluminense, no sábado (8), Botafogo e Vasco.

Relacionados do Flamengo

Confira os relacionados do Mengão para a partida diante da Portuguesa, pelo Cariocão! #VamosFlamengo pic.twitter.com/Hi6RNgsvnv — Flamengo (@Flamengo) February 4, 2025

Allan

Ayrton Lucas

Carbone

Cleiton

Daniel Sales

Danilo

De Arrascaeta

Dyogo Alves

Everton Cebolinha

Evertton Araújo

Felipe Teresa

Guilherme

Gustavo

João Alves

João Victor

Juninho

Luiz Araujo

Léo Nannetti

Lucas Vieira

Matheus Cunha

Matheus Gonçalves

Pablo Lucio

Shola

Wallace Yan