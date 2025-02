Rogério Maia trocou o Flamengo pelo Santos - Divulgação / CBF

Publicado 04/02/2025 12:03

Rio - O Flamengo sofreu uma baixa no departamento de futebol. O treinador de goleiros Rogério Maia aceitou a proposta do Santos e está de saída. Ele já não participou das atividades desta terça-feira (4), no Ninho do Urubu, e está a caminho do litoral de São Paulo.

Em nota oficial, o Flamengo informou o motivo da saída do treinador de goleiros e agradeceu os serviços prestados durante o período no clube. Rogério Maia, de 51 anos, chegou ao Rubro-Negro em 2023, por indicação do técnico Jorge Sampaoli. Eles trabalharam juntos no Atlético-MG em 2020.

"O Flamengo informa que o treinador de goleiros Rogério Maia aceitou uma proposta do Santos e está deixando o cargo. Com isso, ele já não participou das atividades desta terça-feira. O Flamengo agradece pelos serviços prestados, dedicação e profissionalismo durante seu período no clube", disse.

Rogério Maia foi contratado principalmente por seu trabalho de desenvolvimento do jogo com os pés dos goleiros. Thiago Eller e Fabio Gomes, que era do sub-20, terão a responsabilidade de treinar os goleiros rubro-negros a partir de agora.