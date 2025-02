Thiaguinho está deixando o Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Thiaguinho está deixando o FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 05/02/2025 13:07

Rio - O Flamengo encaminhou um acordo para rescindir o contrato do atacante Thiaguinho. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

O jogador de 23 anos, que tinha contrato até o fim do ano, vinha treinando separado. Ele estava fora dos planos e chegou a ser liberado para procurar um novo clube.Thiaguinho chegou ao Flamengo em 2019. Para contratá-lo, o Flamengo pagou R$ 7 milhões ao Náutico, mas o jogador nunca conseguiu engrenar com a camisa rubro-negra e colecionou empréstimos para Náutico (2020), Houston Dynamo (EUA, 2022), CSA (2023), Sampaio Corrêa (2023), Treze-PB (2024).

Nos últimos anos, disputou as primeiras rodadas do Campeonato Carioca com o time alternativo. Foram 15 jogos pelo Flamengo, com dois gols e uma assistência.