Thiaguinho em treinos com o Flamengo para o CariocaDivulgação / Flamengo

Publicado 05/02/2025 17:50

Rio - Após rescindir com o Flamengo, o atacante Thiaguinho, de 23 anos, está bem perto de assinar com o CRB, de Alagoas, que vai disputar a Série B em 2025. As partes têm um acordo encaminhado e a oficialização deverá ocorrer em breve. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O clube alagoano venceu a concorrência do Volta Redonda. A equipe do Sul Fluminense, que também vai disputar a Série B, desistiu de Thiaguinho, porque por ter defendido o Flamengo, o atacante não poderá atuar pelo Campeonato Carioca.

O jogador de 23 anos, que tinha contrato até o fim do ano, vinha treinando separado. Ele estava fora dos planos e chegou a ser liberado para procurar um novo clube. Nos últimos anos, disputou as primeiras rodadas do Campeonato Carioca com o time alternativo. Foram 15 jogos pelo Flamengo, com dois gols e uma assistência.

Thiaguinho chegou ao Flamengo em 2019. Para contratá-lo, o Flamengo pagou R$ 7 milhões ao Náutico, mas o jogador nunca conseguiu engrenar com a camisa rubro-negra e colecionou empréstimos para Náutico (2020), Houston Dynamo (EUA, 2022), CSA (2023), Sampaio Corrêa (2023), Treze-PB (2024).