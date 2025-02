Neymar atuou por 52 minutos no empate com o Botafogo-SP - Raul Baretta / Santos FC

Neymar atuou por 52 minutos no empate com o Botafogo-SPRaul Baretta / Santos FC

Publicado 06/02/2025 18:21

Rio - Depois de voltar a atuar pelo Santos Neymar aproveitou a folga nesta quinta-feira (6) para celebrar o aniversário em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e se recuperar da partida. O camisa 10 atuou por 52 minutos no empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, na última quarta-feira (5).