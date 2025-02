Neymar teve bom desempenho em sua reestreia pelo Santos - Nelson Almeida / AFP

Publicado 06/02/2025 15:07 | Atualizado 06/02/2025 17:57

Após reestrear pelo Santos na última quarta-feira (5) , Neymar revelou que teve uma conversa com Dorival Júnior, treinador da seleção brasileira, e projetou o retorno à lista de convocados. O craque atuou por 52 minutos no empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, e teve bom desempenho.

Inclusive, membros da comissão técnica do Brasil estiveram no estádio para acompanhar o camisa 10.

"Com certeza (quero estar à disposição na próxima data Fifa). A preparação para a Copa do Mundo não começa ano que vem, já começou faz tempo. Desde que eu me lesionei, o meu foco sempre foi voltar a jogar e a atuar pela seleção brasileira", declarou o astro em entrevista à 'TNT Sports'.

"Falei com o Dorival, ele me ligou para me dar os parabéns. Conversamos rapidamente, não falamos nada sobre seleção, falamos só como eu me sentia. Obviamente que eles vieram para me ver, mas esse trato é igual a todos, vão a todos os clubes, vão ver todos os jogadores", ponderou.

Neymar reforçou que sabe o que representa para a Seleção e prometeu "dedicação máxima" para voltar a defender o Brasil. Ele não entra em campo com a Amarelinha desde outubro de 2023, quando sofreu grave lesão no joelho esquerdo.