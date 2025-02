Comemoração de Alexandre Jesus - Reprodução/CazéTV

Comemoração de Alexandre JesusReprodução/CazéTV

Publicado 06/02/2025 10:48 | Atualizado 06/02/2025 11:09

São Paulo - Ex-Fluminense, Alexandre Jesus explicou por que fez a famosa comemoração de Neymar ao balançar as redes no empate do Botafogo-SP com o Santos por 1 a 1 na Vila Belmiro. A partida da última quarta-feira (5) marcou a reestreia do craque no Peixe.

"Nada contra o Neymar. Sou fã dele, não tem como não ser. Fiz na resenha mesmo", contou Alexandre Jesus, que levou as mãos às orelhas e fez uma careta no momento da comemoração.

Cria do Cruzeiro, Alexandre Jesus também passou pela base do Fluminense, mas não conseguiu se firmar entre os profissionais. Ele está no Botafogo-SP desde 2024. Depois de seis jogos saindo no banco na atual temporada, ele ganhou oportunidade no time titular justamente diante do Santos.

"Vinha trabalhando muito, me esforçando nos treinos para ter uma oportunidade. Hoje tive de começar jogando, em um jogo tão importante, o mundo inteiro está vendo", disse o atacante.