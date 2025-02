Dana White citou liberdade de expressão para não punir Mitchell - (Foto: Reprodução)

Publicado 06/02/2025 10:00

Atleta peso-pena do UFC, Bryce Mitchell causou uma enorme polêmica no último mês de janeiro. Em seu próprio podcast, o lutador fez uma declaração defendendo e apoiando Adolf Hitler, ditador alemão e líder do partido nazista, que foi responsável pelo massacre de milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial.



De forma rápida, por meio das redes sociais, o posicionamento do lutador do UFC viralizou e, obviamente, causou grande revolta em grande parte dos fãs de MMA, lutadores e até mesmo de Dana White, que manifestou toda sua frustração com as declarações antissemitas de Bryce Mitchell.

O presidente do Ultimate, no entanto, afirmou que não pretende punir o atleta peso-pena do UFC. Em entrevista ao programa "Piers Morgan Uncensored", Dana disse que é um defensor da liberdade de expressão e, por mais que tenha sido totalmente contrário à opinião apresentada por Bryce Mitchell, o lutador tem o direito de se expressar da maneira como pensa.



"Acredito na liberdade de expressão e, embora não goste do que ele disse, e o que ele disse me deixe doente, a liberdade de expressão é real. Ela vive e existe, e temos que proteger a liberdade de expressão", disse Dana, que seguiu justificando o fato de não punir o lutador:



Bryce Mitchell defendeu Adolf Hitler e recebeu dura resposta (Foto: Reprodução/Instagram) Entenda o caso



Durante o primeiro episódio do seu podcast “ArkanSanity Podcast”, disponível no canal “Thugnasty Mitchell” no YouTube, o lutador do UFC defendeu Adolf Hitler e fez uma espécie de “justificativa” para o que o ditador fez contra os judeus no Holocausto. Com declarações antissemitas e até mesmo elogios, Bryce Mitchell se referiu a Hitler como “uma boa pessoa”.



“Eu, honestamente, acho que Hitler era uma boa pessoa. Ele lutou por seu país, ele queria purificá-lo expulsando os judeus gananciosos que estavam destruindo seu país, transformando todos eles em gays. Eles estavam transformando as crianças em gays, estavam transformando as mulheres em gays, transformando os homens em gays”, disparou.



Como já era esperado, o caso também chegou a Dana White, que em coletiva de imprensa após a realização de mais uma edição do “Power Slap”, evento de “tapas na cara” promovido por ele, precisou se posicionar. Bastante irritado, Dana resumiu as declarações como a “pior idiotice” que já ouviu e deixou claro que o que foi dito por Mitchell não condiz com o que ele e o UFC pensam.



“Eu já ouvi muita idiotice e coisas ignorantes ditas ao longo dos anos, mas essa é, provavelmente, a pior. Primeiro de tudo, quando você fala sobre Hitler, ele foi responsável pela morte de seis milhões de judeus e a intenção dele era eliminar completamente o povo judeu. E esse é um cara com quem você queria ir pescar? Quando você olha (para a Segunda Guerra Mundial), foi a guerra mais mortal na história da humanidade. No total, você está falando de uma guerra que resultou em 15 milhões de militares mortes, 45 milhões de civis mortos. Isso não inclui pelo menos 25 milhões de soldados feridos”, disse Dana White, que seguiu:



“Em segundo lugar, Hitler foi um dos seres humanos mais repugnantes e perversos que já andou pela Terra, e qualquer um que sequer tente tomar uma posição contrária, é um idiota. Esse é o problema com a internet e as redes sociais. Você dá uma plataforma para muita gente burra e ignorante. Nós entramos em contato com Bryce imediatamente quando lemos o que ele disse, e deixamos claro para ele como nos sentimos sobre isso. Mas o que ele disse foi mais que abominável e ele precisa de uma educação real sobre os fatos em torno de Hitler e da Segunda Guerra Mundial”.



Ocupando atualmente a 13ª posição no ranking peso-pena do UFC, Bryce Mitchell fez sua última luta em dezembro, quando derrotou o brasileiro Kron Gracie por nocaute no terceiro round, no card do UFC 310. Em sua carreira no MMA profissional, o atleta norte-americano contabiliza 17 vitórias e apenas duas derrotas.

